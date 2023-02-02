阿達尼集團市值流失逾1,000億美元 放棄增資止不住危險

阿達尼（Gautam Adani）取消股票增資交易後，上周放空者指控會計造假的衝擊繼續發酵，旗下事業總市值迄今已蒸發1,000億美元。阿達尼在富比世全球首富排名也由上周的第三位降為16位。

這位印度億萬富翁的旗艦事業阿達尼企業（Adani Enterprises）周三突然宣布取消股票增發交易，周四開盤後不久股價再度重挫15%，這檔股票周三大跌24%，導致該公司放棄24億美元的增資案。阿達尼集團旗下另外9檔股票也繼續下跌。

據路透報導，印度央行已要求當地銀行詳列對入阿達尼集團的曝險。里昂證券（CLSA）估計，阿達尼集團去年3月止會計年度2兆盧比（245.3億美元）的債務中，本地銀行約有40%的曝險。

美國放空機構興登堡（Hindenburg）上周發布報告指稱阿達尼集團有不當利用境外租稅避險和操縱股票的情事，並對阿達尼旗下七家上市公司的高負債和股價價位存疑。

對於興登堡的指控，阿達尼再三否認，反駁報告毫無根據，並揚言要採取法律行動。

Lucror Analytics 資深信用分析師 Leonard Law說：「最大風險在於，如果阿達尼集團融資更加困難，尤其是高槓桿的事業。任一事業出現流動性緊縮，都會引發全集團的漣漪效應。話雖如此，集團目前尚可能透過境外銀行和發債籌資」

繼瑞信之後，花旗集團財富管理部門也停止向客戶提供以阿達尼集團證券為抵押品的保證金貸款。

各界目光如今也轉向莫迪政府，外界普遍認為他跟阿達尼關係匪淺。從阿達尼集團攸關印度經濟來看，莫迪可能出面化解阿達尼的險境。興登堡也質疑印度的公司治理，阿達尼則親自出面反駁說這對印度整個國家的汙蔑。