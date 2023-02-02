蘋果預告：近四年來季度營收首次下降

集微網消息，據路透社報道，受新冠疫情影響，蘋果預計將報告其近四年來的首次季度營收下降。

根據Refinitiv的數據，蘋果預計將於今日公佈iPhone銷量在最重要的假日季度下降約5%。上一次iPhone銷量下滑是在2020年8月至10月期間，即新冠疫情開始的幾個月後。

圖源：路透社

瑞銀分析師預計，隨著經濟受到COVID-19和俄烏戰爭的影響，iPhone在美國的銷量將比中國和歐洲保持得更好。

去年10月份以來，富士康鄭州廠爆發新冠疫情及員工抗議活動後導致iPhone供應短缺，蘋果在11月發佈罕見警告稱，在大幅減產後，其高端iPhone 14機型的出貨量將下降，這嚴重影響了在其最大銷售季度的產品發佈和假期期間其高端iPhone 14機型的庫存。

據報道，投資者將尋找有關CEO庫尅如何試圖在疲軟的經濟中提振需求的細節。經濟疲軟導致了科技行業大規模裁員，蘋果公司由於在新冠疫情期間放滿了招聘速度從而避免了裁員。

（校對/趙月）