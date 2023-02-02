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分析師看漲今年黃金和白銀 對鈀金沒那麼樂觀

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
分析師看好黃金和白銀價格將在今年上漲，平均價格料將分別比去年高3.3%和8.8%。路透
分析師看好黃金和白銀價格將在今年上漲，平均價格料將分別比去年高3.3%和8.8%。路透

調查顯示，分析師看好黃金和白銀價格將在今年上漲，原因是美元走軟和聯準會（Fed）貨幣政策轉趨寬鬆，將提振行情。

倫敦金銀市場協會（LBMA）1日發布的年度調查結果顯示，30位分析師預測今年黃金的均價為每英兩1,859.90美元，較去年均價1,800.09美元高3.3%，不過每個人預測區間很寬，介於每英兩1,594美元~2,025美元。LBMA指出，此一區間與去年預測相似。目前現貨金價約落在每英兩1,953.08美元。

分析師也預測，今年白銀的平均價格將為每英兩23.65美元，比去年的每英兩21.73美元高出8.8%。最低預測為每英兩17.50美元，最高則是每英兩27美元。目前白銀現貨價格約每英兩24.22美元。

43%的受訪者認為，美元和Fed的貨幣政策是帶動金銀價格上漲的關鍵，14%的人認為原因在於通膨，11%的人覺得是地緣政治因素所致。

不過，受訪的分析師對鈀金的看法沒那麼樂觀，認為今年鈀金平均價格會比去年下跌14.3%，至每英兩1,809.80美元。目前鈀金價格約是每英兩1,672美元。

另外，分析師認為今年白金平均價格將較去年上漲12.5%，攀抵每英兩1,080.4美元，預測範圍介於每英兩988美元~1,241美元。目前白金價格約每英兩1,011.20美元。

均價 金價 Fed

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