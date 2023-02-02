鮑爾言論激勵加密幣走揚 比特幣漲破24,000美元

美國聯準會（Fed）主席鮑爾對通膨發展的評論，被投資人解讀為未來貨幣政策將不會那麼鷹派，帶動加密貨幣普遍上漲，比特幣2日盤中更漲破24,000美元，攀抵去年8月以來最高價位。

根據彭博資訊報價，截至台灣時間2日上午9時35分，全球最大加密幣比特幣一度上漲2.4%至24,020美元。其他加密幣也普遍走高，全球第二大加密幣的乙太幣揚升3%。

鮑爾表示通膨正處於趨緩的過程，促使股市、債市、加密幣等一系列資產價格走高。鮑爾也未強力反擊金融情勢今年來轉趨寬鬆的發展；這會讓Fed更難以減輕物價的壓力。

區塊鏈顧問業者Venn Link合夥公司創辦人Cici Lu指出：「在Fed日前釋出鴿派言論後，加密幣因追逐風險的情緒而上漲。」她也說，近幾周並未發現機構客戶買進更多加密幣。

數位資產如今從去年大幅下跌的低谷反彈，這些資產的行情去年受加密幣交易所FTX倒閉等因素所影響。

數位資產資本管理公司共同創辦人Richard Galvin認為，目前加密幣的使用量、採納度和創新，仍遠比其價格和投資人情緒所反映的更為正向。