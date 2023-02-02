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特斯拉大砍價後 供應商擔心馬斯克要求他們也降價

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉調降汽車售價，供應商擔心該公司執行長馬斯克（圖）可能施壓要求他們也降價。路透
特斯拉調降汽車售價，供應商擔心該公司執行長馬斯克（圖）可能施壓要求他們也降價。路透

路透報導，在特斯拉大砍價以搶救銷量之後，供應商擔心執行長馬斯克可能施壓要求他們也降價。

供應商視特斯拉財務長Zach Kirkhorn上月的評論為不祥之兆，後者當時說，將檢討包括供應鏈在內的所有成本領域，並將與供應商密切合作；馬斯克上周在財報電話會議上表示，經濟衰退可能導致幾乎所有的投入成本「明顯下降」。

特斯拉和其他車廠的供應商代表律師Dan Sharkey說：「（汽車製造商）調降汽車價格，對供應商來說，從來不是一件好事，因為壓力會往下坡滾。我們之間最終會有人遭殃。」

特斯拉的供應商包括電池製造商Panasonic、LG Energy Solution和CATL，以及壓鑄機製造商IDRA，大多數都簽有保密協議，因此避免公開討論相關話題。

雖然供應商遭遇降價壓力並非新鮮事，但一位要求匿名的高階主管表示，疫情期間，特斯拉更關注的是如期交貨而非價格問題，甚至願意支付更多費用以更快取得零件。他擔心馬斯克與其團隊的評論可能暗示情況變了。

特斯拉上月大幅調降車價後開始努力削減成本，這可能侵蝕特斯拉傲視同業的利潤率。

諮詢業者Bain的研究顯示，雖然汽車製造商在疫情期間享有更高的車價和利潤率，但供應商無法將更高的成本完全轉嫁出去，所以他們的利潤率下滑。去年第3季，汽車製商商的利潤率比供應商的高出近3個百分點。產業人士表示，部分供應商已在掙扎求生，進一步降價會將雪上加霜，例如，曾將特斯拉視為最大客戶的Gissing North America去年聲請破產保護。

Sharkey警告：「這些供應商不是慈善機構，必須賺錢，賠錢會使他們陷入財務困境。」

產業人士表示，馬斯克可能試圖向供應商保證，他們因較降價而遭受的潛在損失。都將透過銷量增加獲得彌補。

但有部分供應商還是能漲價，例如恩智浦半導體周二表示，以材料成上漲、他們的投入成本增加為由，調漲向客戶收取的價格。恩智浦說，沒感受到汽車公司的強烈反對。

特斯拉 馬斯克 疫情

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