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Evercore：美日荷不太可能全面禁止DUV微影設備輸陸

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Evercore ISI認為，美國、荷蘭和日本聯手圍堵中國大陸晶片產業，不太可能全面禁止所有深紫外線（DUV）微影設備出口。示意圖。路透
Evercore ISI認為，美國、荷蘭和日本聯手圍堵中國大陸晶片產業，不太可能全面禁止所有深紫外線（DUV）微影設備出口。示意圖。路透

彭博資訊報導，投資銀行顧問公司Evercore ISI撰寫報告表示，美國、荷蘭和日本聯手限制對中國大陸出口晶片設備的協議，可能令半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）營收減少2%至4%，但不太可能全面禁止所有深紫外線（DUV）微影設備出口。

Evercore分析師C.J. Muse表示，新規定應會符合美國目前的限制，即禁止出口比16奈米更高階的邏輯晶片。他說：「我們預計不會全面禁止出口DUV微影設備，只會禁止可以支持前沿製造的工具。」多邊談判可能仍需數月時間制定全面協議。

另外，Evercore的美國政策和政治資深策略師Tobin Marcus表示，美、日、荷三國不太可能正式聯合宣布新限制措，因為美國的目標是讓實際出口管制規則保持一致，「而不是大張旗鼓地表現一致對付中國」。此一協議將加強美國未來探索更多出口管制的計畫。

美國 紫外線 半導體

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荷蘭籲境內半導體商加把勁 防晶片最終落入俄手中

消息：美日荷達成協議 聯手限制晶片出口中國

分析：荷蘭難拒美國壓力 聯手降下抗中「矽幕」

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