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鮑爾承認通膨趨緩 助美股掉頭收高 Meta盤後飆逾18%

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美國股市收高，成長股領漲，主因鮑爾承認物價壓力已經開始緩和的言論令投資人感到振奮，儘管他也重申了Fed會進一步升息的預期。路透
美國股市收高，成長股領漲，主因鮑爾承認物價壓力已經開始緩和的言論令投資人感到振奮，儘管他也重申了Fed會進一步升息的預期。路透

美國股市周三（2日）收高，那指和費半漲幅尤其大，主要是在聯準會（Fed）宣布升息1碼後，Fed主席鮑爾承認通膨開始趨緩的言論，令投資人感到振奮。

道瓊工業指數上漲6.92點，漲幅0.02%，報34092.96點，標普500指數揚升42.61點，漲幅1.1%，收在4119.21點，那斯達克綜合指數勁揚231.77點，漲幅2.0%，收至11816.32點，費城半導體指數大漲151.55點，漲幅5%，攀抵3073.47點。

美股主要指數在Fed決議升息後一度走跌，Fed聲明也說，「持續提高」利率將屬適當。

但鮑爾在記者會上說：「通膨放緩進程已經開始」，在他開始發言不久後，美股從盤中低點回彈，終場標普收漲1%，那指收漲2%。

Edward Jones投資策略師Angelo Kourkafas表示，投資人受到鮑爾言論的激勵，「他有機會釋出鷹派訊息，卻沒這麼做，他本來可以說先前市場過度興奮，但他沒有把握這樣的機會，反而說大量緊縮的效果已經發生」，因為這是鮑爾首次說他可能承認通膨緩和開始發生，投資人將他的言論視作Fed未來「預定」再升兩碼。

午盤過後的美股漲勢，將標普500指數推升到去年8月25日以來的最高點，而那指則站上去年9月以來最高。

在標普11大主要類股中，僅能源類股收低，下跌了1.9%，而對利率敏感的科技類股漲幅最大，上漲了2.3%。

在會後聲明過後，市場如今押注Fed會把在6月將利率升到最高的4.892%，比聲明前的4.92%低了一些。而利率期貨仍反映Fed會在今年底前降息，將利率調到4.403%。

不過，經濟數據所顯示的經濟健康狀況互相矛盾，美國去年12月職缺數意外增加，而有「小非農」之稱的美國ADP就業報告顯示，美國1月民間企業增聘人數陡降，增幅也不如預期。

另一方面，美國1月製造業活動進一步萎縮，顯示較高的利率抑制商品需求。

焦點仍在於企業獲利，分析師預計美國企業單季獲利將出現2020年以來首次下滑。美國銀行認為，投資人不能再指望過去二十年曾推動獲利成長的關鍵動力。

個股方面，Meta收盤上漲2.8%，盤後公布的上季營收優於預期，激勵該公司盤後飆漲逾18%。

蘋果公司漲0.8%、特斯拉漲4.7%、Google母公司字母（Alphabet）漲1.6%、亞馬遜漲1.9%。

美國 Fed 指數

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