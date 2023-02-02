英特爾甩賣上一代處理器，最高降價20%

集微網消息，據Digitimes消息，英特爾正在與一些PC供應商進行協商，預計將12代酷睿（Alder Lake）處理器做降價處理，降幅最高 20%。

英特爾13代酷睿K系列和非K系列桌面處理器均已發售，而12代酷睿型號也同時在售。降價產品中，上一代i9處理器降價幅度最大，價差高達70~80美元，降幅約2成；其次便是為i7處理器，降價40~50美元。以主流的i5型號為例，i5-12400F在國內京東自營到手價為1189元；最新的13代酷睿型號，京東自營到手價為1599元。

其實在2022年底，惠普、宏碁等PC廠商透露庫存清理接近尾聲。但如今，宏基表示，PC已經飽和了，產業界以前投入的資源應該是屬於超過了，PC產業到了要積極轉型的過程。市場已飽和，仍需時間消化，因此這並不意味著補貨動能就將出現。

AMD CEO囌姿豐今日也在財報會上透露：“我們確實認為第一季度是我們PC市場的底部。”

PC出貨量已急劇下跌。研究公司Gartner稱，去年最後一個季度的個人電腦出貨量下降28.5%，創該公司上世紀90年代開始跟蹤該市場以來的最大降幅。

（校對/曹傑）