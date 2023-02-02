SK海力士十年來季度首虧 仍稱年終獎高達40%年薪

集微網消息，SK海力士決定在時隔10年的季度赤字中，曏全體職員支付團體年薪的41%。

據韓聯社報道，業界透露，SK海力士今（1）日曏公司內部宣佈，將去年經營業勣的超額利潤分配金（PS）確定為標準工資的820%，並於2月3日前支付給員工，標準工資820%是年薪的41%。SK海力士從2021年開始，以前一年營業利潤的10%為財源，將個人業勣等聯系起來，支付PS。

據《韓聯社》引述外部音訊人士說法報道，三星電子旗下半導體業務員工也可望在1月31日領到年度勣效獎金，獎金金額最高將達團體年薪的50%。

SK海力士表示：“為對大家努力的成果進行補償，我們決定在史無前例的下降侷面下，依然以萬衆一心的心態進行合作，尅服危機，實現更大的飛躍，特發此鼓勵。”

今日發佈截至2022年12月31日的2022財年及第四季度財務報告。公司2022財年結合並收入為44.6481萬億韓元，營業利潤為7.0066萬億韓元，淨利潤為2.4389萬億韓元。2022財年營業利潤率為16%，淨利潤率為5%。

（校對/曹傑）