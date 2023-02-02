超微淨利銳減98% 比預期好

超微昨（1）日公布上季淨利銳減98%，並釋出本季將出現2019年來首見年比減退的展望，但狀況比市場預期好，執行長蘇姿丰高喊其PC市場業務將在本季觸底，資料中心市場下半年轉強，為現階段產業氣氛低迷下注入強心針。

蘇姿丰更看好，超微市占將持續上揚。法人預期，超微釋出相對正向展望，有助華碩、宏碁、祥碩、群聯等台灣協力廠後市。

超微是全球第二大PC中央處理器（CPU）供應商，僅次於英特爾。英特爾先前釋出本季悲觀看法，預期恐陷入虧損，市場原認為龍頭英特爾展望欠佳，二哥超微也無法脫困，然而超微昨天公布財報展望未讓投資人「驚嚇」，激勵超微股價美股1日早盤應聲大漲逾3%。

蘇姿丰指出，超微內部預估今年全球PC市場規模將萎縮10%、降至2.6億台，低於去年的2.9億台，但「我們確實相信，第1季是我們PC市場的底部」，「我們將在第2季看到一些成長，接著迎來季節性（需求）較高的下半年」。

針對資料中心事業，蘇姿丰指出，一些雲端客戶仍有一些庫存，但有信心超微能持續從英特爾手上搶得市占，預期資料中心業務將持續有斬獲，帶動今年的成長。

超微去年第4季淨利年比銳減98%至2,100萬美元，主要與收購賽靈思（Xilinx）有關，調整後每股盈餘69美分，營收年增16%至56億美元，主因資料中心業務補足PC下滑缺口。其上季營收與獲利均優於分析師預估。

超微分析，上季主掌PC晶片業務的客戶部門銷售下滑51%至9.03億美元，但資料中心業務大放異彩，營收成長42%到17億美元。

超微預估，本季營收50億至56億美元，略高於預期，卻仍是2019年來首見年比減退，毛利率預估50%，略低於預估。蘇姿丰表示，2023年整體需求環境好壞參半，下半年會強過上半年。

超微協力廠正期盼產業復甦。宏碁、華碩均預期，上半年PC市場仍處谷底，下半年隨傳統銷售旺季到來，PC業務有機會止跌回升。庫存方面，宏碁已率先走出庫存陰影，華碩仍在積極清理庫存。

另一方面，高速傳輸介面IC廠祥碩為超微平台打造的600系列晶片組出貨今年將逐季回升，且超微CPU競爭前景看好，有利祥碩後續營運動能。

值得一提的是，英特爾、超微新平台開始全面導入PCIe Gen 5高速傳輸介面後，使高速傳輸介面的Redriver／Retimer晶片需求不斷攀升，法人看好，群聯推出的Redriver晶片今年有機會放量，為營運添柴火。