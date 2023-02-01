美股早盤下挫！道瓊指數跌近200點 市場靜待Fed決策

美股三大指數1日早盤全面下跌，道瓊工業指數跌近200點，投資人靜待聯準會（Fed）的利率決策。

道瓊工業指數早盤跌0.59%、標普500指數跌0.35%、 那斯達克指數跌0.28%、費城半導體指數漲0.86%、台積電ADR漲近1%。

Fed將在台北時間2日凌晨3時公布利率決策，市場預估Fed將升息1碼，並寄望Fed轉為更為鴿派的立場。然而，交易員可能過度期待Fed將在近期內暫停升息或轉為降息，新債王「岡雷克」說，Fed即將傳遞的訊息，將對貨幣政策轉向的預期、以及目前債市的定價澆冷水。

在經濟數據方面，有「小非農」之稱的美國ADP就業報告顯示，美國1月民間企業增聘人數為10.6萬人陡降，比12月上修後的25.3萬人大減，但主要反映天氣干擾。

另外，在歐洲與亞洲製造業景氣在2023年初好轉，標普全球公司1日公布，歐元區1月製造業採購經理人指數（PMI）攀升至48.8，為五個月來最高。南韓1月製造業PMI也略升至48.5。