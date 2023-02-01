歐元區1月通膨意外放緩 連續三個月下滑

最新公布的數據顯示，歐元區1月通膨放緩幅度超乎市場預期，可能促使歐洲央行（ECB）對於須升息到何種程度展開更激烈辯論。

歐洲統計局1日公布，歐元區1月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，為連續第三個月下滑，也比市場預估的8.9%更加走緩，主因是能源成本下滑。但不計能源等波動項目的核心CPI年上升5.2%，仍處於歷史高點。ECB預計本月23日公布1月的通膨最終值。

這項數據可能壯大更多ECB鴿派官員的聲勢，他們正開始呼籲放慢升息步調。外界廣泛預期ECB將在2日決策會議升息2碼（0.5個百分點）。鴿派官員可能提出的理由包括：暖冬期間的天然氣價格續跌、市場預期美國聯準會（Fed）可能採取類似的放慢升息行動，以及加拿大央行暫停貨幣緊縮循環。

不過，較鷹派的ECB官員擔憂工資上漲，並且聚焦於黏著性強的核心通膨。ECB總裁拉加德去年12月警告，有充分理由相信今年頭兩個月的通膨可能升更高。此外，更加樂觀的經濟環境可能強化物價壓力。最新數據顯示，歐元區經濟躲過經濟衰退，同時歐元區製造業持續復甦，去年12月失業率降至歷史低點。

根據彭博訪調的經濟學家預估，ECB將在2月和3月各升息2碼（0.5個百分點），隨後在5月升息1碼（0.25個百分點），屆時基準利率將從目前的2%升抵3.25%。