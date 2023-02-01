麥肯錫：盤點在美國建晶圓廠無可避免的四大挑戰

集微網消息，半導體行業正在蓬勃發展，預計到2030年年均增長率為6%至8%，年收入預計將達到1萬億美元。對此，知名諮詢機搆麥肯錫對在美國建設晶圓廠問題做了分析。

該行業將不得不將半導體產量增加一倍才能跟上未來的需求，但大多數製造工廠（通常稱為晶圓廠）已經滿負荷運轉。為了增加供應，許多公司已經宣佈計劃建造新的晶圓廠，有些已經進入建設階段。在協同推動微電子復興的過程中，美國正在成為晶圓廠建設的熱點。

到2030年，美國正在進行、已宣佈或正在考慮的半導體項目的總價值將達到2230億美元至2600多億美元。但想要將更多製造業轉移到美國的不僅僅是私營公司。半導體生產正在從聯邦政府獲得更多資金，聯邦政府最近通過美國CHIPS和科學法案批準了540億美元的撥款用於國內半導體製造和研究。

到2030年，美國正在進行、已宣佈或正在考慮的半導體項目的總價值將達到2230億美元至2600億美元以上。

然而，當前的經濟前景促使幾家半導體公司放慢資本配置。結合對未來需求的強勁前景，這造成了一個兩難境地：公司可能會權衡投資周期以避免未來再次出現供應短缺，同時試圖管理現金流限制。在美國建造晶圓廠也可能面臨與其他國家不同的挑戰。一些項目已經出現延誤，包括與勞動力和材料短缺有關的延誤。更重要的是，原材料商品價格的波動為建設過程注入了另一個不確定因素。對於希望在所有這些不確定性中繼續建設美國晶圓廠的公司來說，潛在的解決方案是什麽？創造性的融資、更周到的設計、更好的預製以及更好的談判、日程安排和成本控制策略的組合。

美國晶圓廠的建設熱潮

多年來，晶片製造一直集中在東南亞和中國。根據最近的一份白宮聲明，美國製造的半導體現在僅佔全球總量的12%左右，低於30年前的37%。

數量因節點大小和前沿技術而異節點尺寸小於10奈米的芯片主要在東亞生產，儘管該地區以外的一些晶圓廠現在正在提高產量。

當供應鏈運轉良好時，公司幾乎沒有動力在東南亞以外的地方建造新的晶圓廠。但由於COVID-19疫情和隨之而來的供應鏈中斷，晶片生產和分銷最近面臨挑戰，台灣2021年的乾旱和最近的地緣政治問題使問題更加複雜。這些考慮促使公司對分散晶圓廠地點和探索美國站點產生了新的興趣。在評估潛在的新地點時，能否獲得補貼是主要考慮因素之一。

美國晶圓廠建在哪裡？

在美國新晶圓廠的2230億美元至超過2600億美元投資總額中，約有1830億美元用於正在進行或已宣佈的項目；其餘部分與仍在考慮中的項目有關。大多數投資流向特定的地理集群。例如，亞利桑那州和得尅薩斯州正在吸引投資，因為它們已經擁有晶圓廠生態系統，而且它們的地方政府歷來提供激勵措施並幫助協調這一過程。加入大型激勵措施：俄亥俄州正在成為一個理想的地點，宣佈對哥倫佈晶圓廠的投資超過200億美元，紐約正在提供激勵措施以鼓勵晶圓廠建設。其他吸引投資的州包括印第安納州、新墨西哥州、俄勒岡州、猶他州和弗吉尼亞州。

美國晶圓廠建設面臨的主要挑戰

半導體晶圓廠在任何地方都是復雜的資本密集型項目。但在美國，晶圓廠建設並不常見，各行各業對建築人才的需求量很大，半導體公司可能面臨比平時更多的挑戰。他們面臨的許多問題都屬於以下類別之一。

不僅僅是建設：半導體公司面臨的持續人才挑戰

美國已經有20多年沒有進行大規模的晶圓廠建設，國內很少有建設者具備交付這些專業項目所需的經驗、能力和專業知識。使這個問題更加複雜的是，在本已緊張的勞動力市場中，半導體廠商必須與包括住宅在內的多個行業的公司競爭各種類型的建築工人——從土方工程專家到熟練的電工。一旦晶圓廠建成並開放，它們還將面臨對一種截然不同類型人才的競爭：運營它們所需的技術員工。

半導體行業更加重視可持續性，因為許多最重要的客戶希望減少其供應鏈中的排放。然而，許多半導體公司尚未明確闡明其可持續發展目標，大約2000家公司中只有大約60家承諾實現排放目標。

半導體製造可能會引起最終客戶的特別關注，因為它會產生與最終產品相關的高排放量。例如，與某些手機相關的生命周期排放量的70%以上，與手機本身和晶片組的製造有關。隨著終端客戶越來越關注實現淨零排放，預計會有更多半導體公司致力於實現更具抱負和可操作性的排放目標。

晶圓廠所有者在決定在哪裡建造新的主要晶圓廠時也可能會更仔細地考慮可再生能源的可獲得性，因為典型晶圓廠45%的排放與電力相關。

供應鏈複雜性

典型的半導體生產過程可能涉及五個以上的國家和全球三個或更多的出貨量。由於行業整合、勞動力成本動態和技術複雜性，區域瓶頸幾乎存在於價值鏈的每一步。為了提高供應鏈的彈性，半導體公司可能會考慮在新的晶圓廠附近建造或移動價值鏈的各個部分。建築和運營的材料採購策略可能需要更新。資本支出將超出晶圓廠建設，因為創建真正的生態系統將需要額外的基礎設施和供應商。

聯邦和地方激勵措施

CHIPS和科學法案將為半導體製造和研發提供540億美元的聯邦激勵措施，但公司必須滿足一系列資格要求才能獲得資助。補貼對於縮短晶圓廠建設的投資回收期至關重要，公司可能會青睞那些能讓他們獲得州或地方激勵措施的選址。在晶圓廠建設之前和期間與政府利益相關者的談判可能會影響資金和激勵措施；很明顯，獲得CHIPS計劃管理資金的公司必須滿足某些要求。

在開始建設晶圓廠之前，半導體公司需要考慮未來與各級政府利益相關者的談判。他們還可以通過查看會影響成本和時間表的其他因素來改進選址。其他選址標準（例如，運營成本、資本效率、基礎設施、勞動力、碳排放、水、能源、土地、社會）將需要得到充分定義、分析和權衡，以確保整體決策過程。

績效管理和執行困難

在正常情況下，按時按預算交付大型或超大型資本項目是很困難的。當前的破壞性力量——商品價格波動、通貨膨脹、供應鏈中斷、過熱的勞動力市場——使項目變得更加複雜，即使半導體公司在項目的整個生命周期中遵循建設最佳實踐，也可能會遇到障礙。例如，即使採購訂單提前下達並得到供應商確認，但近期有太多項目因關鍵的長周期機械、電氣和管道系統的交付延遲而受到影響。更重要的是，過熱的勞動力市場可能會降低生產率，因為公司無法找到足夠的合格建築員工，這使得按時和按預算交付設施變得更加睏難。

轉變晶圓廠建設的機會

對晶片日益增長的需求可能為半導體公司帶來重大機遇，前提是它們能夠高效地建造新的晶圓廠。充滿挑戰的經濟時期可能並不是運作良好的建設項目不可逾越的障礙——例如，在2008-09年經濟衰退期間建造晶圓廠的公司通常都能按計劃進行並在預算範圍內。

隨著半導體公司考慮對美國晶圓廠進行重大資本投資，他們的領導者可能希望考慮當前的挑戰並在建設期間實施以下策略。

創意融資

單靠政府激勵措施無法彌補建設前沿晶圓廠所需的巨額資本投資，半導體公司可能希望探索債務或小額資本以外的替代融資策略來填補缺口。例如，一家領先的半導體公司最近與一家提供私人資本的大型資產管理公司成立了一家合資企業。這種安排使公司能夠節省現金並保持其債務能力，其他半導體公司可能會找到類似的機會與私募股權巨型基金建立合作夥伴關系，包括那些專注於技術和基礎設施的基金。這些協議的條款規定，替代融資可能代表合作夥伴的股權投資，使他們有權在未來分享利潤。Fab參與者還可以在其融資策略中考慮大型私人資產管理公司或擁有長期負債的保險公司。

模塊化設計和預製

預製和模塊化(PFM)解決方案可以讓公司在更受控的環境中異地完成某些施工要素。如果做得好，這些解決方案可以帶來多種好處，包括縮短項目時間表和降低成本。例如，公司可能能夠在傳統上成本較低的地點進行PFM建設。安全性可能會提高，因為對現場勞動力的需求較低，而質量可能會得到類似的提升，因為製造發生在更受控制的環境中。可持續性——一個日益受到關注的問題——可能會增加，因為廢料的數量可能會減少，而且公司可能更有可能在場外製造過程中獲得可再生能源。

在開始項目之前，半導體公司必須決定他們想在哪裡應用PFM。例如，一些人可能會提倡模塊化、預組裝的潔淨室，而另一些人可能會在設施或中央公用建築中使用撬裝單元。在其他情況下，他們可以通過使用預製混凝土和預製鋼材等元素，將PFM原則簡單地應用於建築或土木結搆建築組件。

盡管PFM解決方案提供了許多好處，但投資回報可能很慢，部分原因是該過程非常復雜，很難正確處理。公司必須管理多個小型建築和製造場地、更復雜的物流、更多的質量控制問題，以及其他問題。為了最大限度地減少潛在錯誤，晶圓廠運營商可以從在施工過程的早期引入PFM概念並在項目中對其進行標準化而受益。如果公司猶豫不決，他們可能會發現在後期引入PFM概念會更加困難。在組織方面，公司可以從管理PFM項目和提高流程透明度的新方法中受益。可能需要參與的團體包括承包、物流、測試和質量、供應鏈和維護。例如，某些需要維護的資產可能被存儲或保存在異地，公司可以指定維護它們的過程和責任方。

戰略談判、承包和採購

鋻於當前勞動力短缺、供應鏈中斷和經濟不確定性，熟練的採購和承包，包括談判技巧，比以往任何時候都更加重要。一些工程、採購和建築公司以及總承包商已經調整了他們的承包策略以降低風險。例如，一些公司增加了額外的意外事件或津貼，或者包括允許他們在建築中使用的某些商品變得更貴時提高價格的合同語言。

一些晶圓廠運營商也越來越多地參與採購，要麽將更多元素轉移到業主提供、承包商安裝的類別中，要麽採用其他採購模式（例如，參與聯合談判，然後讓承包商完成採購），這些轉變使晶圓廠運營商能夠減少承包商的管理費用，確保準時交貨，並加強供應商關係。

晶圓廠運營商可以進一步提高他們當前的能力和採購策略，以包括實時市場情報分析、清潔表以及強大的採購跟蹤和招標。他們還可以參與價值工程或尋求替代解決方案，以提高他們預測和控制材料和勞動力成本的能力。總之，這些新技能可以幫助他們制定更好的價格並實現原本會流向承包商的利潤。

生成調度

半導體公司可能會受益於實施生成調度方法，該方法涉及搆建一個數據敺動模型，該模型考慮管理現場工作方式的物理和空間限製。創建模型後，公司可以使用有關勞動力、設備、安裝率、訪問、啓動順序、生產率和其他指標的假設問題。這些問題使他們能夠實時比較不同的進度和資源組合。輸出是晶圓廠項目所有階段的優化施工順序和資源計劃，從預施工到執行，最大限度地減少成本和進度超支。公司可以隨時進行新的生成調度分析，尤其是在情況發生變化時。

項目控制

在複雜的大型項目中，進度的透明度是必不可少的，但往往缺乏透明度，因此很難主動識別和解決問題。一個集中的項目交付中心——基本上是一個充當控制塔的數字平台，所有相關人員都可以訪問——可以幫助管理層更好地了解所有項目領域的潛在障礙。在最近的一個晶圓廠項目中，建立關鍵項目管理解決方案，特別是監控項目勣效和風險區域的控製塔，顯著提高了透明度並加快了進度，使公司能夠將項目時間表縮短八周。

半導體公司可能會開啓一個新時代，更多的晶片製造將轉移到美國。但這一重大轉變可能還需要規劃和建設晶圓廠的過程發生重大變化，特別是因為在其他地方行之有效的戰略和過程可能在美國行不通。考慮到建造晶圓廠需要大量投資，風險很高，但潛在收益也很大在破土動工之前的規劃階段考慮新策略，可能會給晶圓廠運營商最大的機會，在預算內按時完工。