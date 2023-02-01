日本半導體測試設備供應商Advantest宣布 收購一家台灣PCB廠商

集微網消息，日本半導體測試設備供應商愛德萬測試（Advantest）宣布公司已達成協議，收購台灣PCB廠商興普科技（Shin Puu Technology）。

據悉，興普科技擁有264名員工，總建築面積達16913平方米。收購完成後，該公司將成為愛德萬測試美國子公司的全資子公司。

愛德萬測試於2021年收購了總部位於美國的R&D Altanova，這是一家為高端應用提供耗材測試接口板、基板和互連器件的領先供應商。通過將研發Altanova的高性能，高密度PCB設計技術與興普科技的製造能力相結合，該公司將擴大其在亞洲地區高端測試板的製造足跡。

愛德萬測試總裁兼集團首蓆執行官Yoshiaki Yoshida表示：收購興普科技是公司中長期發展戰略的一部分，興普科技的工程和製造能力有力地補充了研發Altanova的高端測試板設計技術。