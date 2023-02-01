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中國鬆綁助亞洲經濟 IMF看好發展

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
疫情鬆綁後，中國國內旅遊預計也會開始復甦。(Photo Rick Massey on Flickr used under Creative Commons license)
疫情鬆綁後，中國國內旅遊預計也會開始復甦。(Photo Rick Massey on Flickr used under Creative Commons license)

中國疫情鬆綁，將與印度聯手帶動亞洲經濟成長。國際貨幣基金會（IMF）經濟學家預估，由於中國已決定採疫情寬鬆政策開放邊境，加上美國支出表現強勁，因此，樂觀看待將對亞洲經濟帶來正面影響。

與中貿易國將受惠

據《南華早報》報導，IMF資深經濟學家古蘭沙近日受訪時指出，他相當有信心認為中國國內將出現經濟活動反彈以及國內旅遊成長。他表示，「中國重新開放當然會帶動全球經濟成長，也會有益許多與中國貿易密切的國家，其中包括許多亞洲經濟體。」

IMF也將今年全球經濟成長率預估值提高0.2%來到2.9%，背後原因包括中國重新開放邊界以及美國支出強勁，IMF也預估中國今年GDP可望達到5.2%。另外，包括中國與印度等新興市場也將成為全球經濟成長的火車頭，預估其中這全球兩大人口國將貢獻其中成長率達一半。

估中國年成長5.2%

在亞洲，許多政府面臨的重大挑戰之一，就是在上漲的通貨膨脹與經濟成長中取得平衡。古蘭沙指出，亞洲許多國家，例如南韓央行雖然堅持實施貨幣緊縮政策，但無法阻擋物價出現飆漲。2022年，南韓的消費者物價相較前1年增加5.1%，新加坡的通貨膨脹平均則來到6.1%。

據《雅虎》報導，IMF總裁格奧爾基耶娃曾指出，身為全球第二大經濟體的中國，過去貢獻全球經濟成長最高可達4成，由於中國在去年12月突然宣布疫情鬆綁，因此，今年中國經濟成長率預估可達5.2%，較先前預估多出0.8%。

不過，IMF也提醒，俄烏戰事未歇影響，將衝擊食物與能源價格，而且受到房地產危機籠罩、中國民眾群體免疫比例偏低與醫院量能不足，恐爆發嚴重疫情，恐怕會連帶導致中國復甦出現停滯。

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