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OPEC力求穩定產量 強調未操縱油價

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
OPEC主席在峰會前受訪時強調，並沒有操控油價，只是希望市場保持穩定。（資料照）
OPEC主席在峰會前受訪時強調，並沒有操控油價，只是希望市場保持穩定。（資料照）

面對美國指控操縱油價OPEC強力否認！OPEC將於1日進行高峰會，OPEC主席利瑪31日受訪時強調，是否要增減產需要評估中國重新開放的狀況，還有未來市場可能的需求；他指出，OPEC並非政治組織，美國指控OPEC減產讓油價上升，降低俄羅斯受制裁的影響，這並非實情。

稱決策與政治無關

根據《半島電視台》31日專訪，被記者問到1日的OPEC峰會是否會談論增減產，石油輸出國組織（OPEC）的主席、赤道幾內亞油氣部長利瑪回應說，市場仍有許多不確定性，包括中國開放、俄烏戰爭等。他強調，OPEC並沒有操控石油價格，但要確保市場消費者都能獲得石油下，會調整會員國的石油配額。

利瑪坦言，由於不確定性太高，因此在峰會討論增減產的可能性很低，但會協助委內瑞拉、利比亞、伊朗等在產油上遇到困難的國家脫離困境，在峰會前也會進行內部會議討論相關問題。但記者也質疑，為何美國會指控OPEC控制產油國每日產量，幫助俄羅斯降低經濟制裁損失？利瑪回應說，OPEC所作決策與政治無關。

OPEC希望價格穩定

他也說，石油價格夠穩定，全球經濟才會降低發展風險，會員國也不希望石油價格持續震盪，才會用配額等手段以維持價格。他也解釋能源供應轉換困難說，目前各國產量固定，且過去都有長期合作客戶，雖然他們很樂意歐洲跟OPEC會員國買石油，但無論是增產、調度都需要時間，老客戶也有長期合作下，歐洲很難快速從新油源獲得石油。

他也坦言，俄羅斯是很多高純度柴油與化石燃料的供給者，OPEC的決策一定會受到俄羅斯產量變化的影響。《路透社》提到，布蘭特原油31日收盤價每桶85.46美元，微升1%，但目前油價仍處於3週以來的低點；西德州原油則是每桶78.87美元，比30日回升1.3%。

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OPEC 油價

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