特斯拉證實：美國司法部正在調查輔助駕駛功能

集微網消息，特斯拉證實已收到美國司法部的文件請求，最新跡象表明監管機搆正在對其自動駕駛功能進行更嚴格的審查。

據彭博社報導，特斯拉在其年度財務文件中承認此前媒體報導的內容，即美國司法部正在調查汽車製造商市場的自動駕駛和全自動駕駛（FSD）功能。

據悉，特斯拉CEO馬斯克多年來一直表示，公司即將提供自動駕駛能力。不過馬斯克的預測與自動輔助駕駛和全自動輔助駕駛參與的撞車事故相衝突，這些事故引起了公眾的廣泛關注。美國國家交通安全管理侷最近下令汽車製造商開始定期滙報涉及自動駕駛系統的碰撞事件，特斯拉在這些事件中佔了大部分。

雖然美國國家交通安全管理局警告說，從製造商的報告中得出結論還為時過早，但它正在對自動駕駛儀可能存在的缺陷進行兩項調查。

特斯拉在文件中指出，公司已經經歷過，並且預計將繼續面臨因濫用或聲稱的故障或新技術的虛假陳述而引起的相關索賠和監管審查。