剛開工就想放假！不看年資，微軟、Netflix正在推的「無限休假」是什麼？

摘要 1. 1月中，科技巨頭微軟開始施行無限休假，加入Netflix、Salesforce、Adobe等公司的行列。正職員工不再需要看年資，只要取得主管核准，就能不限天數休假。 2. 彭博直指，雇主從中得到的好處其實比較多。因為一流員工為了力求表現，即使有權利也根本不休假，根據人力資源軟體公司Namely，有無限休假資格的員工，休假的天數，竟比有固定休假天數的員工還少。 3. 要讓無限休假制不至於流於形式，雇主應給出清晰的指引，例如規定員工每年至少要休假15天，超出的天數則不做限制，除此以外也應樹立重視休假的企業文化。

越來越多外國大企業採行「無限休假制」！想像一下，你一年的有薪假不再是規定的7天、14天等天數，而是隨你想休幾天、就休幾天。

1月中，科技巨頭微軟（Microsoft）開始施行無限休假，加入網飛（Netflix）、賽富時（Salesforce）、Adobe等公司的行列。微軟稱此政策是酌情休假（discretionary time off），正職員工不再需要等待可休假天數隨年資增加，只要取得主管核准，就能不限天數休假。

​​仔細整理微軟與各公司的聲明，它更像是「完全責任制」，由員工掌控出勤時間。重點是讓新進的正職員工，即使年資淺也能安心休假——前提是取得主管的核准。

因為這些求人孔急的知名企業發現，一流員工為了力求表現，即使有權利也根本不休假；而且免掉他們的請假程序，還能節省人資的管理與財務成本！彭博直指，雇主從中得到的好處其實比較多。

雖然，無限休假的確是員工渴求的福利，但實際施行後，員工往往只在心理感覺被補償，卻沒有真正解決職業倦怠。

讓上班族可對雇主做評論的網站Glassdoor 2022年7月研究發現，提及無限休假的員工評論數量，比疫情爆發前大增75％。然而，根據人力資源軟體公司Namely 2022年的報告等多方數據，卻揭露，有無限休假資格的員工，休假的天數，竟比有固定休假天數的員工還少。

網路媒體商業內幕（Business Insider）指出，員工因為擔心顯得懶惰或貪心而不願請假，甚至在休假時，會內疚的覺得自己的假是借來的，而非自己應得的。

商業雜誌《Inc.》特約編輯詹姆斯（Geoffrey James）更直指，無限休假制是「世紀騙局，是典型的誘導轉向策略（Bait and Switch），雖然你會幻想休假一個月，但你可能沒有勇氣真的這樣做。」使用傳統休假制的員工，因為認為假期是被規定要用完，反而請假請得心安理得。

而且，無限休假政策其實是公司的省錢妙招。傳統的休假制度規定，員工離職時，雇主必須支付員工沒休完的假。而無限休假不僅替公司減去此財務成本，還消除追蹤休假數的行政程序。「公司不想要在損益表和資產負債表上累積負債。」一家替雇主補償未休假員工的公司PTO Exchange執行長惠倫（Rob Whalen）表示。

如果雇主要讓無限休假制不至於流於形式，助員工好好休假、克服倦怠，應給出清晰的指引。例如，西雅圖一間能源新創公司Aigen將舊制融入無限休假制，規定員工每年至少要休假15天，超出的天數則不做限制。

雇主也應樹立重視休假的企業文化，時常主動發訊息提醒員工休假，並杜絕休假員工覺得應該查看電子郵件的顧慮。

除此之外，由於休假申請會不會過，掌握在中階管理人員手上，《富比世》提醒，雇主也應持續觀察，避免中階主管出於偏見，不讓某些員工休假，或是因為某些員工休假較多就施以懲罰，例如拒絕給予加薪、晉升或獎金。

雇主應確實記錄員工休假的天數，就能有所依據，觀察員工請假多是否與經理的處罰之間存在相關性。

疫情過後，員工的心理健康成為重要議題。許多公司為了幫助員工，因此開始提供更有彈性的福利制度，但也需要輔以完善的配套措施，才能真正讓員工好好休假、有幹勁的再次上工。

資料來源：The Verge、Bloomberg、GeekWire、Business Insider、Forbes

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