英特爾下調全部管理層薪酬 CEO基辛格降25%

集微網消息，據彭博社報導，因收入和利潤快速下降，英特爾日前表示，正計劃削減整個公司的管理層薪酬，CEO基辛格（Gelsinger）的基本薪酬將調降25%，英特爾執行領導團隊的基本薪酬將調降15%。

此外，高層管理人員減薪10%，中層管理人員減薪5%。公司系統中的小時工和七級以下員工不受影響。

英特爾在聲明中表示：「隨著我們繼續應對宏觀經濟逆風並努力降低整個公司的成本，我們對2023年的員工薪酬和獎勵計劃進行了多項調整。這些變化旨在更顯著地影響我們的高管群體，並將有助於支持加速轉型和實現我們的長期戰略所需的投資和整體員工隊伍。」

英特爾不久前發佈2022年Q4和全年財報，Q4營收狂跌1/3，創下2017年以來季度收入新低。英特爾27日股價收跌6.41%，市值蒸發約80億美元（約合人民幣542億元）。

基辛格直言「英特爾的第四季度很艱難。」此外，英特爾預計今年Q1將繼續出現虧損。