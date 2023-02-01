史上最大季度虧損！SK海力士庫存飆高 今年資本支出減半

集微網消息，SK海力士在公佈了有記錄以來最大的季度虧損後，將維持2023年資本支出減半的計劃，受到內存價格自2022年峰值以來下跌超過50%的打擊，這家韓國芯片製造商正在削減產量和資本支出，以等待下半年的復甦。該公司表示，全行業的庫存水平將繼續增長，但應該會在截至6月的六個月內達到頂峰。

海力士報告稱，截至12月的三個月營業虧損1.7萬億韓元（14億美元），收入下降38%。分析師的平均預期是虧損1.1萬億韓元。

「由於不確定性依然存在，我們將繼續減少投資和成本，同時通過優先考慮具有高增長潛力的市場來盡量減少經濟衰退的影響，」該公司周三在一份聲明中表示。

海力士股價上漲超過1.5%，周二收復失地，當時規模較大的競爭對手三星電子公司表示將把資本支出維持在2022年的水平，令許多希望在2023年削減供應的投資者感到失望。

價值1600億美元的存儲器行業正因供需之間的嚴重失衡而步履蹣跚。內存製造商的庫存量相當於三到四個月，而客戶尚未用完庫存。韓國的出口商一直在踩刹車以應對全球消費者支出的下滑。該國1月份的出口較上年同期下降17%。

海力士尤其受到大量庫存的困擾。除了宏觀經濟環境之外，收購英特爾公司的快閃記憶體業務也導致海力士的庫存堆積速度超過其同行。

eBest分析師Nam Dae-jong表示：「海力士飆升的庫存導致其內存價格下跌超出市場預期，」Nam表示，今年剩餘時間其庫存將保持在高位，並補充說公司需要積極調整產能。

海力士和美光已削減開支，但內存芯片領導者三星表示將保持去年的資本支出步伐。三星還表示將優化其產品組合，包括Shawn Kim在內的摩根士丹利分析師表示，這是一個「微妙的」信息，表明產量下降。

海力士表示，在今年下半年中國重新開放和移動設備復囌的幫助下，市場將逐漸改善，但就全年而言，DRAM和NAND的晶圓產量可能會比上一年下降。