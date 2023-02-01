存儲行業歷史性衰退 SK海力士季度虧損14億美元

集微網消息，據彭博社報導，存儲行業出現歷史性衰退，SK海力士公佈了公司有紀錄以來最大的季度虧損，並計劃將2023年資本支出減半。

SK海力士表示，截至12月的季度營收虧損1.7萬億韓元（約14億美元），收入下降38%。而分析師的平均預期是虧損1.1萬億韓元。

三星聲明表示「由於不確定性依然存在，我們將繼續減少投資和成本，同時通過優先考慮具有高增長潛力的市場來盡量減少經濟衰退的影響。」此外三星認為，全行業的庫存水平將繼續增長，但應該會在截至6月的六個月內達到頂峰。

「SK海力士飆升的庫存導致其內存價格下降超出市場預期，」eBest分析師Nam Dae-jong表示。Nam表示，今年剩餘時間其庫存將保持在高位，並補充說公司需要積極調整產能。

存儲行業衰退不止影響了SK海力士。三星電子近日公佈的去年財報顯示，受全球經濟低迷影響，存儲芯片業務等低迷，去年三星電子營業利潤為43.3766萬億韓元，同比下降15.99%，其中關鍵芯片部門的利潤暴跌97%至2700億韓元，這與該公司本月早些時候的初步業績一致。但三星表示，今年將資本支出保持在與去年相同的水平。