美印合作瞄準半導體和AI等領域 力圖抗衡中俄
集微網消息，據钜亨網報導，美國和印度昨日啓動合作計劃，強化兩國在半導體和人工智能等領域的合作關係，以便共同抗衡中國和俄羅斯。
美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、印度國安顧問多瓦爾（Ajit Doval以及兩國高級官員周二在白宮會面，一同啓動「美印關鍵和新興技術倡議」（US–India Initiative on Critical and Emerging Technologies）。
通過合作，美國政府希望能在印度部署更多移動網絡，同時鼓勵兩國企業在計算芯片、火箭系統等半導體上進行更多溝通。
蘇利文認為，中俄帶來的地緣政治挑戰，不是促成美印合作倡議的單一原因。
蘇利文表示，印度有興趣提高在封裝與傳統芯片的生產能力，他還說，印度在建設芯片生產設施上所遭遇的阻力，是由政治和政策意願問題所造成，並非缺乏專業人才。
印度2014年提出「印度製造」，相關企業在不斷進行努力。不久前，有消息稱印度塔塔集團正與蘋果iPhone代工廠商緯創談判，希望以最多約6.126億美元的價格，收購緯創在印度唯一的製造工廠。雙方若未能達成收購協議，或將成立合資企業。
業內人士指出，為了滿足印度轉型的期望，印度必須繼續減少繁文縟節並簡化勞動法，確保企業能夠獲得土地是另一個需要解決的問題。
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