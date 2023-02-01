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日經：鴻海借重關潤經驗促成後年電動車全球市占率達標

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鴻海寄望借重關潤，實現電動車大量生產的願景。彭博資訊
鴻海寄望借重關潤，實現電動車大量生產的願景。彭博資訊

日經新聞報導，鴻海（2317）延攬任職日產汽車和日本電產的關潤（Jun Seki）出任集團電動車策略長，將借重他在汽車製造和供應鏈的專業，協助鴻海達成2025年電動車年營收新台幣1兆元（327億美元）、市占率5%的遠大目標。

日經指出，關潤的經歷橫跨汽車開發、製造，以及電動車驅動馬達在內的供應鏈。2020年，時任日產副營運長的關潤被日本電產創辦人永守重信挖角出任社長，隔年接掌執行長。不過，他去年被降職後，以「為獲利惡化扛責」為由離職。

鴻海如今成了61歲的關潤職涯的下一個站口。鴻海和裕隆合作的第一款電動車將在今年下半年交車。裕隆原本即是日產在台灣的合作夥伴，關潤對裕隆毫不陌生。

鴻海寄望借重關潤，實現電動車大量生產的願景。鴻海透過新聞稿指出，將借重關潤「在日本汽車產業豐富的管理經驗以及跨國供應鏈的專業知識，整合鴻海集團電動車的資源，並協助集團在美洲、亞洲、中東等電動車據點營運發展」。

鴻海和日本電產也頗有淵源。日本電產創辦人永守重信曾表示，郭台銘在早年發跡的時候，兩人即已認識。永守透露，兩人有時直接打電話來談生意。

日本電產也是鴻海倡設MIH集團的一員，2021年5月，兩家公司就發展日本電產的電動車驅動系統e-Axle簽署策略結盟的意向書。

時任日本電產社長的關潤當年盛讚雙方加強彼此關係，最終目標即是「大量生產平價電動車」。

永守曾表示，關潤辭職是因為汽車製造商和零件供應商之間的文化衝突。日經指出，關潤重回汽車業，難保不會再出現這樣的摩擦。

日本 日產

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