英特爾高層主管減薪 CEO帶頭砍25%

彭博資訊報導，正苦於因應營收與獲利快速下滑的美國晶片大廠英特爾（Intel），正全面調降管理階層薪酬，執行長基辛格（Pat Gelsinger）的基本薪資將調減25%，以省下用於扭轉頹勢計畫的資金。

英特爾表示，基辛格的基本薪資將下調25%，執行領導團隊薪資將調降15%，高層管理人員減薪10%，中層管理人員減薪5%，計時員工和體系中七級以下的員工則不受影響。

英特爾的聲明說，「隨著我們持續度過總經逆風並努力降低全公司的成本，我們已對2023年的員工薪酬和獎勵計畫進行一些調整」，「這些調整將對高管造成更大的影響，將幫助支持加速轉型並達成長期策略所需投資和整體人力」。

英特爾也正採取其他行動抑制開支，包括縮編人員，並且放緩新廠房的支出，目標是每年省下30億美元，並且希望在2025年底前一年省下多達100億美元。