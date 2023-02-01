美元在美通膨又見放緩跡象後調頭下跌 1月跌1.4%

美元周二下跌，回吐稍早漲幅，因美國僱傭成本在2022年第4季增幅低於預期，表明通膨放緩，為聯準會（Fed）周三放緩升息提供更多依據。

美元指數跌0.2%，報102.097，稍早曾升至102.61的兩周高位。1月跌1.4%，已連牘四季走貶，從9月28日觸及的114.78的20年高位節節回落。

美國勞工部周二表示，第4季企業雇用成本指數攀升1.0%，為2021年第4季來最小升幅，第三季為上升1.2%。這是衡量勞動力成本的最廣泛指標。

加拿大帝國商業銀行(CIBC)資本市場北美外匯策略主管Bipan Rai表示說：「儘管低於預期，但客觀地說，這仍是一個相當高的讀數，意味Fed仍會發出鷹派聲音。」

聯邦基金利率期貨交易員預期，Fed的指標利率將在6月達到4.91%的峰值，現在為4.33%。

歐元兌美元升值0.2%，至1.0867美元，稍早曾跌至1.0802美元。歐盟統計局周二公布的數據顯示，儘管能源成本高漲、信心減弱和利率上升對歐元區經濟造成影響，但歐元區在2022年最後三個月勉強實現增長，避開經濟衰退。

美元兌日圓貶值0.2%，至130.12日圓。