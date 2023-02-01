超微營收展望優於預期 未重演英特爾悲劇讓市場鬆口氣

超微（AMD）周二公布第1季業績展望優於預期，利潤較好的伺服器用晶片市場業績頗有進展，抵銷個人電腦用晶片需求大降的影響。

超微盤後股價股價一度大漲3.7%，正常交易時段上漲3.7%，收在75.15美元。

超微預估第1季營收為50億至56億美元，相較於分析師估計的客戶端和遊戲業績下降被資料中心和嵌入式晶片業績所抵銷，毛利率料為50%。

執行長蘇姿丰在法說會上說：「展望2023年，我們預料整體需求仍然有好有壞，下半年會強過上半年。」她看好資料中心用晶片業績將續有斬獲，帶動今年繼續成長。

CCS Insight 分析師 Wayne Lam 說：「超微保持韌性，甚至 在資料中心晶片從英特爾手中取得市占。」據IDC估計，英特爾在PC和伺服器市占率由2017年的90%降為70%，有一大部分是被超微所奪。

超微第4季資料中心事業營收較前一年同期成長42%至 17億美元，而PC在內的客戶部門營收下滑51%至 9.03億美元。

蘇姿丰表示，超微預料PC市場規模為2.6億台，低於去年的2.9億台。她說：「第1季對我們來說應是PC的底部，第2季開始成長，下半年接著成長。」

第4季淨利不計部分項目的每股獲利為0.69美元，整體營收成長16%至56億美元，分析師原估獲利為0.67美元，營收為55.2億美元。

相較之下，英特爾整體第4季營收衰減42%，資料中心和人工智慧事業營收下滑33%。

不過 ，超微第1季業績展望雖沒有預期嚴重，仍代表超微自2019年來首度出現業績衰退。