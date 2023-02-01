台積電ADR連三日下跌 較台北交易溢價6.8%

受台積電在台北交易重挫影響，台積電ADR周二下跌0.4%，收在92.73美元，連續三日下跌，但較台北交易溢價仍多達6.8%。費城半導體指數隨美股大漲1.9%。

美國股市三大指數周二收盤漲逾1%，就在聯準會（Fed）宣布決策前一天，勞動力成本數據為Fed本周縮小升息幅度提供更多證據。

道瓊工業指數上漲368.95點，漲幅1.1%，收在34,086.04點；標普500指數上漲58.83點，漲幅1.5%，收在4,076.6點；那斯達克綜合指數大漲190.74點，漲幅1.7%，至11,584.55點。

台灣加權股價指數昨天大跌228.62點收在15,265.20點，台積電大漲3.9%收在522.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 108.17 -2.31 100.00 8.17

中華電 CHT 111.32 -3.04 112.50 -1.05

台積電 TSM 557.23 -0.43 522.00 6.75

聯電 UMC 48.85 +2.65 48.80 0.11

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據