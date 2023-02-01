大摩：美股反彈 本周消退

準確料中美股去年大跌的摩根士丹利（大摩）首席美股策略師威爾森表示，由於美國聯準會（Fed）本周預料將連續第八次升息，美股今年初反彈可能在本周消退。摩根大通（小摩）策略師柯蘭諾維奇也認為，隨經濟衰退風險加劇，美股未來幾個月可能走低。

大摩以威爾森為首的策略師團隊表示：「我們認為最近的走勢，主要是反映季節性的1月效應，以及12月底和殘酷一年之後的空頭回補。現實是企業獲利正證實比基於數據的擔憂還糟，尤其是與利潤率相關。」「1月效應」是一種季節趨勢，在12月因稅務問題拋售股票後隔月買進，有助帶來反彈行情，另外還有基金粉飾業績表現，以及投資人隨新年開始對未來較樂觀的緣故。

美股三大指數1月來全面勁揚，標普500指數和道瓊工業指數截至27日分別上漲4.6%和1.7%。科技股更出色，那斯達克綜合指數截至30日上漲8.9%，有望創下2001年上漲12.2%以來最佳1月表現。

但威爾森認為這是「另一個熊市陷阱」，而且「所有的利多都已全反映在價格上」，意味投資人「可能在月底隨著Fed會遏制通膨的決心面對現實」。

威爾森說，投資人似乎忘記「別和Fed對作」的首要原則，Fed迄今都未顯露踩剎車、真正轉鴿的意願，且當前企業獲利衰退是2008年以來最糟，「市場再次錯誤定價」。大摩對標普500指數每股盈餘（EPS）的基本預測是195美元，空頭預測為180美元，威爾遜表示，基於利潤率下降，現在更傾向180美元的預測。

小摩以柯蘭諾維奇為首的策略師團隊也指出，美股今年初漲勢應會消退，因為衰退風險只是延後、而非消失，「美國內需的疲弱軌跡使衰退風險居高不下，即便勞動市場緊俏延後了這項衰退風險。同時，限制性的實質政策利率為持續的逆風，讓未來一年稍後衰退的風險仍高」。

這群策略師認為，Fed本季還不會顯露轉向跡象，因此市場在第2、3季都將遭遇減弱的獲利。