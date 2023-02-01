聯準會決策小組換血 鷹聲不變

美國聯準會（Fed）1月31日召開為期兩天的利率決策會議，預料將升息1碼，之後升息步伐可能取決於近月來緊縮行動對經濟造成的降溫效果。儘管Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）投票成員將換血，使決策小組傾向偏鴿，但專家認為，Fed近期仍將有志一同展現鷹派立場。

Fed將在台北時間2月2日凌晨3時公布利率決策，預料將調高聯邦資金利率區間1碼至4.5%~4.75%，主席鮑爾可能暗示仍可能調高利率到5.25%的高峰水準，並重申今年不會降息。

熟悉Fed官員思維，有Fed傳聲筒之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯指出，本周決策討論關鍵，將是評估先前的升息行動帶給成長和通膨的降溫效果，也就是緊縮政策的遲滯效應時間。若遲滯時間長，意味Fed不需要擴大升息或維持高利率很長一段時間，若較短，Fed可能需要進一步升息或維持高利率更久。許多投資人認為遲滯時間很長，但近來準確料中Fed決策前景的高盛認為遲滯時間較短。

本周也是FOMC投票成員輪替後的第一場決策會議。今年有投票權的新成員包括芝加哥聯準銀行總裁古斯比、費城聯準銀行總裁哈克、去年8月上任的達拉斯聯準銀行總裁蘿根及明尼亞波尼斯聯準銀行總裁卡斯哈里。