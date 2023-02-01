IMF上調全球經濟成長

國際貨幣基金（IMF）31日上調今年的全球經濟成長率預測，主因通膨降溫、家庭支出意外報喜，但也警告利率升高和俄羅斯入侵烏克蘭，仍可能對經濟活動造成壓力。

IMF在更新版的世界經濟展望報告預測，今年全球經濟將成長2.9%，比去年10月的預估值上調0.2個百分點，但仍低於去年全年的擴張3.4%。

IMF表示，全球經濟展望轉向正面，是因好幾個國家的國內因素優於預期，例如美國。IMF研究部門主管古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）指出，「去年第3季的經濟成長證實意外強韌，勞動市場強勁，家庭消費與企業投資穩健，歐洲適應能源危機的情況也比預期更佳」，通膨壓力也減輕。

此外，中國大陸宣布經濟解封，預料也將貢獻全球成長，同時美元貶值也使背負外幣債務的新興市場國家前景更加光明。

IMF上修美國今年的成長率預估0.4個百分點到1.4%，歐元區也上調0.2個百分點到0.7%，日本獲調高0.2個百分點至1.8%，中國大陸更上修0.8個百分點到5.1%，英國則反而被下修0.9個百分點，變成萎縮0.6%。這份更新版報告不包含台灣。

不過，景氣未必全然樂觀，古林查斯表示：「以歷史標準來看，成長將維持疲軟，因對抗通膨和俄烏戰爭抑制活動。」這個跨國金融機構也下調明年的世界經濟成長率預期0.1個百分點到3.1%。

IMF警告，好幾個因素可能會在未來幾個月惡化展望，包括中國大陸解封停滯、通膨居高不下、俄烏戰爭拉長可能進一步撼動能源與糧食成長，若通膨數據高於預期，金融市場也可能下跌。

據IMF估算，約84%的國家今年整體通膨率將比去年下滑，但IMF仍預測今年全球平均通膨率達6.6%，明年再降到4.3%。