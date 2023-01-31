美股早盤平盤波動 市場靜候Fed決策會議

美股三大指數今（31）日開盤在平盤波動，美國聯準會（Fed）展開為期兩日的決策會議，並將在2月1日宣布利率決定。此時市場普遍預估Fed將升息1碼，也將從Fed談話中尋找Fed未來升息或何時降息的線索。

道瓊工業指數早盤漲0.01%或2.44點，標普500指數漲0.31%，那斯達克指數漲0.53%；費城半導體指數漲0.23%，台積電ADR大跌3.05%。

最新數據顯示，在美國薪資增幅趨緩之際，美國勞工成本的增幅小於市場預估，顯示Fed積極升息抗通膨的做法正發揮作用。Spartan資本證券公司首席市場經濟學家卡爾帝歐說：「隨著Fed今日起展開決策會議，他們將尋找每個有助他們更好判斷通膨的指數，勞工成本數據就是其中之一。」