美國發布2022「惡名昭彰市場」名單 淘寶、蝦皮、拼多多都被點名

美國貿易代表署（USTR）31日發布2022年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」黑名單（Notorious Markets Report），續指中國大陸為全球主要贗品製造來源國，呼籲中方擴大執法，憂慮隨著疫情解封，會帶動仿冒品市場的交易量。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，盜版商品的泛濫傷害美國勞工的經濟安全，破壞美國公平且具包容性的貿易政策，以這分名單為重要工具，敦促私部門和貿易夥伴來共同打擊這些行為；該報告點名39個線上市場以及33個實體市場。

USTR表示，在疫情期間，許多仿冒品商家從實體店鋪轉向電商平台；以中國大陸為例，雖然許多實體商店的來客數下降，但出售仿冒品的商家打著「樣品或產品測試」站點為旗號，作為客戶聯繫點，面對執法行動，這些商家將多數庫存放在另外的倉庫，或者調整營業時間，規避查緝活動。

USTR提到，有跡象表明中國大陸將放寬防疫措施，若執法力度不足，但仿冒品市場的來客數增加，會帶動這些贗品市場的交易量。

USTR點名18國實體市場，新增泰國並點名曼谷MBK購物中心，指該市場販售服飾、手錶等商品，隨著疫情解封，該購物中心的仿品氾濫已恢復疫情前的水準。

USTR報告指出，中國大陸依然為主要贗品製造來源國，美國海關前年查獲的盜版商品價值的75%來自中國大陸，報告點名中國大陸7座實體市場。

USTR續列中國玩具之都廣東汕頭澄海區、深圳華強北電子產品商業帶、北京秀水街、遼寧五愛市場和浙江義烏國際商貿城客運中心入實體市場名單。

今年新增以仿冒中高品質的時尚配飾、化妝品、鞋類和珠寶聞名的上海興旺國際服飾市場，以及廣州站西鐘錶城，報告指其出售品質不一的仿冒服飾、鐘錶和鞋子，執法力度不足，可見中低品質仿品公開展示，高品質仿品則放在抽屜中或樓上等部分較不顯眼處販售。

在線上市場部分，淘寶網、蝦皮和拼多多、微信和跨境電商速賣通（Aliexpress）都被點名。

USTR點名微信電商系統，稱微信為中國大陸最大仿冒商品平台之一，仿冒商品猖獗，例如，仿冒品賣家可透過直播、朋友圈或短片廣告，吸引買家下單，但平台對於賣家審查寬鬆，很難將仿冒品賣家下架或移除帳號。

此外，USTR點名阿里巴巴集團旗下的淘寶網和速賣通，報告指出，阿里巴巴在電商系統強化防偽值得肯定，但賣家審查和管控不力，導致速賣通的商品分銷到包含美國在內的世界各國；淘寶網已加速回應下架請求，但該網站上仍是仿冒泛濫，

總部位於新加坡的蝦皮，風行於東南亞、拉美和歐洲，美國著作權人指控蝦皮全球平台販賣盜版商品，台灣蝦皮和越南蝦皮算是積極打擊盜版。

此外，最新報告並未點名台灣。