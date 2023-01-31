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韓媒：台美日密切合作 南韓在半導體價值鏈角色不明

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
南韓媒體Business Korea報導，台積電、Sony及蘋果在半導體的合作日趨緊密，使三星電子受到打壓，並表示隨著美台日組成的半導體聯盟日漸壯大，南韓在全球半導體市場的地位正節節敗退。路透
南韓媒體Business Korea報導，台積電、Sony及蘋果在半導體的合作日趨緊密，使三星電子受到打壓，並表示隨著美台日組成的半導體聯盟日漸壯大，南韓在全球半導體市場的地位正節節敗退。路透

南韓媒體Business Korea 31日報導，台積電、Sony及蘋果（Apple）三家公司在半導體的合作日趨緊密，使三星電子受到打壓，並表示隨著美台日組成的半導體聯盟日漸壯大，南韓在全球半導體市場的地位正節節敗退。

蘋果執行長庫克上月13日在推特發布一張照片，表示他正在熊本市參觀一所國小，並寫說：「Sony是蘋果的夥伴，並且生產全球最佳的相機感測器。」

台積電本月6日在美國亞利桑那州舉行移機典禮時，庫克是嘉賓之一，其他重要與會者還包括輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰，以及美國總統拜登在內的美國官員。這場典禮也象徵台美攜手組成技術聯盟。

分析師表示，隨著美台日組成的半導體聯盟日益壯大，南韓在全球半導體市場的地位節節敗退。台灣2021年宣布將與美日在半導體領域展開合作；美日去年也共同籌組半導體技術聯盟。儘管美國提出的「Chip 4」半導體聯盟，將包含南韓、台灣及日本，但南韓對此計畫並未展現積極的行動。

報導引述專家說法表示，在美台日組成的半導體價值鏈中，南韓扮演的角色不明。美國在半導體設計展現出實力，日本的強項在設備，台灣則握有高科技晶圓服務優勢。

報導指出，台積電正盡其所能鞏固與美日的半導體聯盟，目標是透過這個聯盟提高全球市占和擴大影響力。報導也說，晶圓代工龍頭台積電還計劃進一步擴大與南韓晶片製造商的差距，包括運用蘋果、Google和輝達等美國科技大廠，和日本的原物料、零組件及設備製造商這兩國企業的競爭力。

半導體 南韓 美國

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