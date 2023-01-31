大摩神準策略師威爾森：美股1月效應可能本周消散

準確料中美股去年大跌的摩根士丹利首席證券策略師威爾森（Mike Wilson）表示，由於美國聯準會料將在周三利宣布連續第八次升息，美股2023年初的反彈可能在本周消退。

威爾森帶領的策略師團隊表示：「我們認為最近的走勢更多地反映了季節性的1月效應，以及在經過12月底和殘酷一年之後的空頭回補。現實狀況是，事實證明企業獲利比基於數據的擔憂還糟，尤其是涉及了利潤率。」

對美股投資人來說，1月有一個很好的開端，三大指數全面勁揚。截至上周五，標普500指數和道瓊工業指數分別上漲4.6%和1.7%。科技股更出色，截至周一，那斯達克指數上漲8.9%，有望創下2001年上漲12.2%以來的最佳1月表現。

然而威爾森和他的團隊認為這是「另一個熊市陷阱」，而且「所有的好消息現已全反映在價格上」，意味「現實可能在月底隨聯準會遏制通膨的決心回歸」。

「1月效應」是一種季節性趨勢，在12月因稅務問題拋售股票後隔月買進，有助帶來反彈行情，另外還有基金粉飾業績表現，以及投資人隨新年關始對未來較樂觀的緣故。

摩根士丹利策略師今年初警告，2023年經濟衰退的衝擊可能導致美股再跌22%，他們預期標普500指數今年底將收在3,900點，較周一收盤的4,018點低1.3%。

威爾森也認為，投資人似乎忘記「不要和聯準會作對」的首要原則。他說，目前為止，聯準會並未表示願意踩剎車，真正轉向更鴿派的立場，再加上企業獲利衰退是2008年以來最糟，「市場再次錯誤定價」。

摩根士丹利對標普500指數EPS的基本預測是195美元，空頭預測則為180美元。威爾遜表示，基於利潤率下降，現在更傾向180美元的預測。他說：「要注意，通常當預期的獲利成長為負，聯準會其實在降息。但這次並非如此，這不利於美股。」

摩根大通策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）也呼應威爾森的看法，他預計隨著衰退風險加劇，股價未來幾個月可能走低。他帶領的策略師團隊撰寫報告建議投資人「逆年初至今的漲勢而動，因為衰退的風險只是推遲而不是消失」。 在經濟放緩和企業業績走弱的同時，聯準會可能還會維持高利率一段時間。