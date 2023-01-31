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黑天鵝基金經理人：市場埋定時炸彈 破壞力堪比大蕭條

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
對沖基金Universa Investments投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）。彭博資訊
對沖基金Universa Investments投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）。彭博資訊

由《黑天鵝》一書作者泰力布（Nassim Taleb）擔任顧問的對沖基金Universa Investments告訴客戶，全球經濟當中不斷膨脹的債務勢必將對市場造成嚴重破壞，影響力堪比大蕭條。

彭博資訊報導，該公司投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）本周在致投資人函中寫道，「客觀上講，這是金融史上最大火藥桶定時炸彈，超過1920年代末期，造成的市場後果可能不遜於當年」。

上周五，美國財政部長葉倫說，她對就業和通膨數據感到滿意，但不想淡化衰退風險。雖然彭博經濟研究的模型顯示今年100%會衰退，但也有人預測，由於通膨降溫和強勁的勞動市場，經濟僅出現溫和低迷期。

Universa是一種所謂的尾部風險基金，旨在最嚴峻市場環境下保護投資人。由於這些基金在低迷時表現較佳，他們傾向於做出較悲觀的經濟預測。

史匹茲納格爾在本周的致投資人函裡表達對全球債務水準的憂慮：「本來是自然健康的修正，現在反而變成具傳染性的熊熊烈火，能全然摧毀系統。這個世界現今的槓桿率太高，債務結構太大。」

他長期以來一直批評聯準會將利率維持在過低水準，去年曾預測，「一旦信貸泡沫破裂，將造成有史以來最災難性的市場崩塌。」

根據LCH Investment的數據，避險基金經理人去年損失逾2,000億美元，引發了一場該如何為經濟低迷期做準備的辯論。根據史匹茲納格爾，如果標普500指數一個月內下跌10%，Universa的策略可能獲致402%的投入資本平均報酬率。如果指數下跌30%，報酬率可達10,251%。

史匹茲納格爾和泰力布先前曾對經濟發出警告，但不是每個世界末日預言都會應驗。2013年10月，史匹茲納格爾告訴CNBC，市場將發生「大崩盤」，可能大跌40%。但儘管市場波動了一段時間，在2020年3月疫情爆發導致經濟停擺和股市下跌之前，標普500指數普遍走高。

債務 通膨

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