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記憶晶片價格崩跌 三星電子上季獲利創八年來最差

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子上季晶片事業獲利重摔90%至2,700億韓元（2.2億美元）。 路透
三星電子上季晶片事業獲利重摔90%至2,700億韓元（2.2億美元）。 路透

三星電子今天公布上季創下八年來最差單季獲利表現，並表示受到總經持續呈現不確定性的影響，今年上半年仍將面臨困難處境，但需求在下半年可能開始復甦。

財報公布後，三星電子股價由盤初0.6%的漲勢轉跌0.5%，一面也反映投資人獲利了結。三星電子已從9月谷底翻漲20%。

三星電子發布新聞稿說，需求遲緩和庫存調整將持續影響第1季的晶片事業業績，「由於主要地區經濟趨緩，智慧手機需求將較上年同期衰減」。

三星電子上季營業淨利為4.3兆韓元（34.9億美元），不如分析師原估的5.8兆韓元，是 2014年最差單季表現。受到地方稅法變更的挹注，淨利為23.5兆韓元，優於預期。

其中晶片事業獲利重摔90%至2,700億韓元（2.2億美元）。

高盛分析師 Giuni Lee在三星財報前預警，記憶晶片價格可能在今年上半年持續下跌，「我們預料三星電子今年第1季DRAM和NAND都會出現赤字」。

三星電子

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