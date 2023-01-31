克魯曼：市場對通膨過去了太有信心 恐再引發升溫風險

諾貝爾經濟學奬得主克魯曼（Paul Krugman）表示，他擔心投資人過早認定通膨風險已經過去，以及金融環境放鬆，可能再次引發通膨升溫。

克魯曼周一上彭博電視節目受訪表示：「我有點擔心市場可能操之過急。市場定價反映通膨已經結束。這可能是一個自我否定的預言。」

愈來愈多跡象表明，聯準會正成功壓制住一個世代以來最嚴重的物價漲幅，12月有一系列指標顯示通膨下滑。消費者物價指數的增長是2021年10月以來最低水準，聯準會偏好的通膨指標，核心個人消費支出（PCE）的增速，也放緩到一年多來最低。

現於紐約城市大學任教的克魯曼表示，雖然通膨「下降相當快」，並可能繼續降溫，但風險在於此戰已然結束的「確定性」太高。他說：「如果金融市場基於通膨威脅已經過去的看法而大幅放鬆，實際上可能在某種程度上重新引發通膨。」

跡象顯示物價壓力揮之不去。儘管能源成本下降，但食品價格居高不下。此外，薪資上漲凸顯出持續強勁的勞動市場，而聯準會希望看到它降溫。美國的失業率目前處於半個世紀以來的低檔，職缺眾多，表明市場對勞動力仍有很高的需求。

聯準會周三召開利率會議料將決議升息一碼，升幅較去年放緩。經濟學家普遍預期2023年會出現短暫的經濟衰退，之後聯準會將降息刺激成長。

克魯曼說，數據顯示美國經濟存在許多交叉趨勢，而數據往往滯後，這使得對當前情況的解讀比以往更難。他直言，「我們正處在非常混亂的時代，有很多未知數」。