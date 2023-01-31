美元臨美歐英央行決策前夕走升 歐元和英鎊都下跌
美元周一走強，交易員在聯準會（Fed）和歐洲央行本周政策會議前夕轉向避險模式。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.3%至102.276。
市場普遍預期Fed本周將升息25個基點，投資人將關注任何有關可能再升息幾次的新跡象。
Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示，Fed 主席鮑爾處於「困難的處境」，因為「他們將升息25個基點，但他卻不得不反對放鬆金融條件」。
聯邦基金利率期貨交易員的預期是，Fed指標利率將在6月達到4.94%的頂點，然後Fed 將在12月之前將利率降至4.53%。這與Fed的看法形成鮮明對比，Fed表明，為了降低通膨，需要將利率保持在限制性區域一段時間。 目前的聯邦基金利率為4.33%。
歐元跌0.2%，至1.0844美元，回吐稍早的漲幅。英鎊跌0.4%，至1.2345美元，英國央行和歐洲央行周四開會後預料都將宣布升息50個基點
較早公布的數據顯示，西班牙1月消費者物價年增率為5.8%，高於12月的同比升幅5.7%，是自去年7月以來的首次年增率上升。
北歐聯合銀行(Nordea)首席分析師Niels Christensen說：「今天的數據將突顯歐洲央行周四加息50個基點的預期，同時也表明利率將進一步上調。」
美元兌日圓升值0.5%至130.56，盤中一度下跌0.5%至129.21。據一位日本央行副總裁潛在候選人在內的專家小組建議，日本政府和日本央行應修改其聯合政策聲明，將通膨目標列為長期目標。
澳幣跌0.8%，至0.7056美元，但月線仍勢將上漲3.5%左右。澳洲上季通膨率飆升至33年高點，這一令人意外的結果增加了澳洲央行將進一步升息的可能性。
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