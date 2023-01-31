油價跌2%創今年最大跌幅！技術信號引拋售 銅金也下跌

國際油價跌至近三周低點，原油需求不明朗之際，技術指標推動市場走勢。倫敦基本金屬多數下跌，銅鋁均挫。美歐英央行決策前夕美元上漲，金價下跌。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價創今年初以來最大跌幅

最近幾周大陸經濟重啟推動原油價格上漲，但油價始終未能站上50日和100日均線。交易商說，這促使大宗商品交易顧問(CTA)賣出。與此同時，看好中國需求的石油交易員仍在等待從工業金屬到原油在內的消費出現反彈。

此外，投資人預料聯準會（Fed）將在周四升息25個基點，英國央行和歐洲央行隔天料升息50個基點。任何偏離這種預期的動向都將是一種衝擊。

BOK Financial負責交易的高級副總裁Dennis Kissler說：「我們看到，過去兩周的漲勢後，出現了『規避風險』的情緒，市場認為利率上升可能會更快減緩需求。」

3月交割的布蘭特原油期貨下跌1.76美元，跌幅2.03%，報每桶84.90美元。西德州中級原油（WTI）跌1.78美元，報每桶77.90美元，跌幅為2.23%，創近四周以來最大跌幅。

跡象顯示，儘管歐盟因俄羅斯入侵烏克蘭而宣布禁令並對俄石油實施價格上限，但來自俄國的供應仍強勁，這也讓市場承壓。

根據貿易商和路孚特Eikon數據，亞洲市場對俄羅斯石油的需求沒有減少，本月吸收了海運烏拉爾原油增幅中的一大部分，幫助俄羅斯應付大多數西方買家迴避其原油的情況。

基本金屬大都下跌

銅價周一下跌，因為在大陸製造業數據公布前，對第一大消費國中國需求前景的疑慮主導了市場情緒。

倫敦金屬交易所(LME)的指標3個月銅期貨跌0.7%，報每噸9,197美元。本月由於大陸取消對新冠肺炎疫情的封控，投機人紛紛湧入，銅價創下了七個月的最高。

瑞士寶盛集團分析師Carsten Menke 不指望房地產業對金屬需求有什麼推動。他說：「中國的人口正在萎縮，對房地產的需求正出現結構性下降，政府為什麼要用房地產來刺激增長？」

其他基本金屬中，3個月鋅期貨漲0.7%，報每噸3,438美元。鋁期貨跌1.5%，報每噸2,588美元；鉛期貨跌1.7%，報2,145美元；錫期貨大跌3.6%，報29,740美元；鎳期貨上漲1.5%，報29,350美元。

金價下跌

金價周一在震盪交投中小跌，投資人將目光投向本周的Fed政策會議，預期升息步伐將進一步放緩。

現貨金價下跌0.2%，至每英兩1,924.05美元。美國黃金期貨結算價下跌0.3%，至1,922.9美元。

RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis說：「整體情況是，如果Fed放緩加息，通膨就會重拾升勢。如果Fed暫停一下，而通膨仍然存在--我認為在這種情況下，黃金將急升。」

指標美國10年期公債殖利率在兩周高位附近徘徊，美元上漲0.2%，使黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。

CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson在一份報告中指出：「如果Fed出現鷹派意外，短期內價格可能會朝著1,900美元回落。」

現貨白銀漲0.1%，至23.59美元，白金漲0.2%，至1,014.38美元，鈀金跳漲1.4%，至1,641.05美元