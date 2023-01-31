台積電ADR受費半拖累小跌 市場提防Fed本周提高鷹調
台積電ADR周一下跌0.2%，收在93.13美元，較台北交易溢價3.2%。受美股大盤拖累，費城半導體指數跌2.7%。
美國股市主要指數周一下挫，受科技股和大型股下跌拖累，本周有聯準會（Fed）決策和多家科技巨人的業績報告，投資人變得更加謹慎。
道瓊工業指數下跌260.99點，跌幅0.8%，收在33,717.09點；標普500指數跌52.79點，跌幅1.3%，收4,017.77點；那斯達克綜合指數大跌227.90點，跌幅2%，至11,393.81點。
台灣加權股價指數昨天大漲560.89點收在15,493.82點，台積電大漲8%收在543.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 110.83 -1.60 105.00 5.56
中華電 CHT 114.92 +0.03 114.50 0.37
台積電 TSM 560.21 -0.18 543.00 3.17
聯電 UMC 47.64 +1.02 48.80 -2.37
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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