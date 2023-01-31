做空高手槓上印度煤王
五年前，安德森（Nate Anderson）連他在紐約曼哈頓的小公寓都幾乎保不住，但過去幾天，他在金融市場掀起狂風巨浪，因為他的興登堡研究公司（Hindenburg）這回把矛頭指向亞洲首富阿達尼，指控他名下的阿達尼集團在過去幾十年間，利用與家族成員有關的空殻公司，人為推高股價，且高估幅度超過80%。
阿達尼當然否認興登堡的所有負面指控，並以訴訟威脅；但成立僅五年的興登堡擺出沒在怕的強硬態度，高喊：「歡迎來告」。
安德森在2017年創辦興登堡，這是一家深入分析股票、信貸和衍生性商品的金融研究公司，專門尋找會計違規、管理不當或不符監管披露規定的 「人為災難」。該公司以自有資本做空狙擊目標。
安德森畢業於康乃狄克大學，有商學學位，從數據公司FactSet開始自己的金融職涯。同業評價安德森對押空很有天賦，能察覺到詐欺行為，「工作不可思議地有效率，非常、非常、非常、非常快速」。相對於一些空頭人士只簡單押注一家公司股票下跌，興登堡則發布研究報告，深入剖析公司弱點，以說服市場賣股。
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