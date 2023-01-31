亞洲首富遭「空」襲 身價大跌

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

亞洲首富阿達尼（Gautam Adani）身價近來大失血；根據彭博億萬富豪指數的最新統計，阿達尼個人資產已跌破1,000億美元大關，開年至今蒸發279億美元，主要是他名下企業股價跌跌不休。

印度煤王」阿達尼的企業王國，多數公司的股價30日連續第三天下挫，主要是放空機構興登堡研究（Hindenburg Research）上周提出一份近百頁報告，指控阿達尼集團「明目張膽操縱股價與會計詐欺」。報告還指出，該集團因旗下主要上市公司「債台高築」而處於「財務險境」，且七家上市公司股價高估得離譜，比實際價值高出多達85%。

阿達尼集團上周駁斥上述指控，表示興登堡的報告「造假」、詐欺指控「無憑無據」，強調旗下九家公司有八家的帳目由「六大」會計師事務所稽核，並揚言採取法律行動。到了29日更發表厚達413頁的文件，說興登堡提出的88個問題，約65個在公開揭露的資訊中已獲得解決，且興登堡不只是在攻擊阿達尼公司，也是在攻擊印度，盼在旗下旗艦公司阿達尼企業（Adani Enterprises）推動的二次股票發行的申購日期截止前能安撫市場。

阿達尼企業的股價30日一度應聲反彈10%，隨後漲幅收斂，但阿達尼綠色能源和阿達尼道達爾天然氣連續第二天重挫20%，其他關係企業大多也繼續收黑，三天下來市值總計蒸發680億美元，也拖累印度大盤表現，今年至今跌2.2%。

印度 上市公司 詐欺

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