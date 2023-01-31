美歐利率衝高 投資人恐慌
美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）及英格蘭銀行（BOE）本周都將召開決策會議，儘管升息步調緩急各異，但預料都將把利率升到15年來高點。市場更關注的是央行對後續行動的表態，英國金融時報（FT）報導，聯準會預料將暗示維持鷹派立場，儘管放慢步伐，但會繼續升息，引發市場不安。
市場預估，在今年第一場政策會議中，Fed將把升息步調減緩至1碼，聯邦資金利率將升到2007年9月金融海嘯爆發以來的最高水準。英國和歐洲央行料將把基準利率提高2碼，至雷曼兄弟2008年秋季聲請破產保護以來的最高水準。
英國金融時報（FT）報導，Fed這次的升息步調看來回復到先前比較常見的情況，但對於通膨下降速度的疑慮揮之不去，讓央行必須維持鷹派立場，以打消市場對於貨幣緊縮政策馬上就會停止的臆測。
雙線資本公司投資級信貸主管艾莉克森說：「我想市場將體認到總體經濟環境不如預期，要把通膨率降到2%這個魔術數字，又要避免衰退，將再度成為Fed的棘手難題。」
在全球央行同步大舉升息之際，愈來愈多跡象顯示，通膨壓力可能更加根深柢固，且投資人預期和經濟數據的差距日益擴大。
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