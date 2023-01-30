快訊

辭呈遞交逾八個月後被退還 兆豐金董座張兆順擬再請辭

蔡總統與準捷克總統通話 期盼持續推動緊密夥伴關係

回擊特斯拉 福特最平價電動車款Mustang Mach-E宣布降價

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
福特汽車宣布，旗下電動車Mustang Mach-E將平均降價4,500美元，以回應對手特斯拉近來的降價。圖／路透
福特汽車宣布，旗下電動車Mustang Mach-E將平均降價4,500美元，以回應對手特斯拉近來的降價。圖／路透

在對手特斯拉最近連續幾波降價後，福特汽車宣布將把旗下電動車Mustang Mach-E售價平均調降4,500美元，料將會使電動車市場的價格戰更加白熱化。

彭博資訊報導，福特汽車宣布，最平價款的Mach-E現在起售價將為45,995美元，比起原先售價降價900美元；降幅最大的將會是GT Extended Range版本，最新起價將為63,995美元，降幅高達5,900美元。

儘管福特先前已經說這款車是賠錢賣，但福特表示，希望透過今年提高產量67%，來抵銷獲利惡化。

福特這一波降價的目的，顯然是為了對抗特斯拉近來最大幅度20%的降價。這也將使Mach-E的售價剛好符合能夠申請通膨削減法案（IRA）的租稅減免的電動車價格最新上限。而這場價格戰的到來，也正好適逢分析師預期今年電動車市場成長步調將會減緩之際。

福特電動車部門客戶長賈甲說：「我們的競爭者正在調整他們的價格。我們希望在市場維持競爭力，因此必須有所回應。」

福特 特斯拉 通膨 電動車

延伸閱讀

初步談判展開！中國比亞迪積極爭取接手 Ford德國工廠

台股開紅盤 雙軋催動攻「萬五」

特斯拉回來了？周線飆漲33％ 專家卻稱：前景仍不明朗

才剛交車10天！特斯拉Model Y卡路口動不了　警民5人合力推重達2噸電動車

相關新聞

亞洲首富阿達尼身價大失血 一個月不到蒸發近279億美元

今年來除了美元以外，全球主要股市幾乎都全面上漲，但印度股市卻逆勢下跌，主要受亞洲首富阿達尼（Gautam Adani）名...

他五年前還是無名小卒 如今有可能扳倒亞洲首富

五年前，安德森（Nate Anderson）還是無名小卒，幾乎保不住他在紐約曼哈頓的小公寓，但過去幾天，他在金融市場掀起...

回擊特斯拉 福特最平價電動車款Mustang Mach-E宣布降價

在對手特斯拉最近連續幾波降價後，福特汽車宣布將把旗下電動車Mustang Mach-E售價平均調降4,500美元，料將會...

飛利浦宣布將再裁員6000人 新任CEO：面臨許多營運挑戰

集微網消息，據路透社報導，荷蘭科技公司飛利浦日前表示，在召回呼吸設備，導致其市值縮水70%後，公司將在全球範圍裁員6000人...

美國半導體行業協會公開表態 反對過度管制半導體出口

集微網消息，美國半導體行業協會（SIA）日前公開表態，對去年10月7日美商務部工業和安全侷（BIS）出台的半導體出口管制新規進行了評價...

對華出口大跌 南韓半導體設備業面臨「複雜危機」

集微網消息，據韓媒報導，2022年韓國對華半導體設備出口約合13.7億美元，較2021年22.5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。