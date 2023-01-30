回擊特斯拉 福特最平價電動車款Mustang Mach-E宣布降價

在對手特斯拉最近連續幾波降價後，福特汽車宣布將把旗下電動車Mustang Mach-E售價平均調降4,500美元，料將會使電動車市場的價格戰更加白熱化。

彭博資訊報導，福特汽車宣布，最平價款的Mach-E現在起售價將為45,995美元，比起原先售價降價900美元；降幅最大的將會是GT Extended Range版本，最新起價將為63,995美元，降幅高達5,900美元。

儘管福特先前已經說這款車是賠錢賣，但福特表示，希望透過今年提高產量67%，來抵銷獲利惡化。

福特這一波降價的目的，顯然是為了對抗特斯拉近來最大幅度20%的降價。這也將使Mach-E的售價剛好符合能夠申請通膨削減法案（IRA）的租稅減免的電動車價格最新上限。而這場價格戰的到來，也正好適逢分析師預期今年電動車市場成長步調將會減緩之際。

福特電動車部門客戶長賈甲說：「我們的競爭者正在調整他們的價格。我們希望在市場維持競爭力，因此必須有所回應。」