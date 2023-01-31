英國石油（BP）30日在最新年度報告中調降石油和天然氣的需求展望，稱俄烏戰爭引發的動盪將推動各國在未來十年內投資再生能源，以強化能源安全。雖然全球碳排放有可能因此比原先預期提早觸頂，但政府和企業所做的減碳努力，卻仍遠遠不足以在2050年達成淨零排放。

英國金融時報（FT）報導，在這份最受業界矚目的報告之中，BP描繪出能源業到2050年為止的三種可能發展局面，共同的結論都是油氣需求將減少。在名為「新動能」（New Momentum）的局面中，石油需求將在2035年達到每日約9,300萬桶，比去年預期的減少5%，天然氣需求則將減少6%；這個局面所反映的是當前全球能源系統的普遍發展軌跡。

在「新動能」局面下，全球碳排放將在2020年代內觸頂，並在2030年達到378億噸，約比去年設想的減少4%。國際能源署（IEA）預期溫室氣體排放將在2025年觸頂。

但就算在此局面下，全球碳排放在2050年前也仍將只比2019年減少30%；若是要達成淨零排放目標，則是要比2019年減少95%。石油需求也將在2030年前幾乎持平在接近每日1億桶，直到2050年逐步下滑至每日約7,500萬桶。

至於另外兩個局面預期油氣需求將會更低，反映的是當各國為降低對進口碳氫化合物的依賴，而增加國產再生能源比重時的情況，以及預期未來十年經濟成長將因能源危機長期影響而減弱時的狀況。