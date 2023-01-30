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飛利浦宣布將再裁員6000人 新任CEO：面臨許多營運挑戰

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荷蘭科技公司飛利浦日前表示，在召回呼吸設備，導致其市值縮水70%後，公司將在全球範圍裁員6000人，以恢復盈利能力。 路透社
荷蘭科技公司飛利浦日前表示，在召回呼吸設備，導致其市值縮水70%後，公司將在全球範圍裁員6000人，以恢復盈利能力。 路透社

集微網消息，據路透社報導，荷蘭科技公司飛利浦日前表示，在召回呼吸設備，導致其市值縮水70%後，公司將在全球範圍裁員6000人，以恢復盈利能力。

飛利浦指出，今年將裁員一半，另一半將在2025年實現。

新任CEO羅伊·雅各佈斯（Roy Jakobs）表示，飛利浦並未充分利用強大市場地位的全部潛力，因為它面臨著許多重大的運營挑戰，他說簡化組織的同時還應該提高保障患者的安全能力和產品質量以及供應鏈的可靠性。

這使得Roy Jakobs在最近幾個月宣佈的裁員總數達到10,000人，約佔飛利浦現有員工總數的13%。在去年10月份，Roy Jakobs擔任飛利浦總裁兼CEO還不到一周，便曾宣佈將在全球範圍內裁員4000人。

飛利浦日前也公佈了去年第4季度的調整後息稅攤銷前利潤（EBITA）為6.51億歐元（7.0718 億美元），與一年前的6.47億歐元幾乎持平。隨著持續供應鏈問題的緩解，可比銷售額小幅增長3%，而不是分析師預測的5%暴跌。

飛利浦表示，供應鏈仍然充滿挑戰，它預計這將導致2023年實現低個位數的同比銷售額增長和高個位數的利潤率。

荷蘭 飛利浦

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