對華出口大跌 南韓半導體設備業面臨「複雜危機」

集微網消息，據韓媒報導，2022年韓國對華半導體設備出口約合13.7億美元，較2021年22.58億美元大幅萎縮40%。

韓媒分析稱，即便考慮到2021年有超額採購因素，但2022年出口額尚無法達到2020年水平令人憂慮，韓企人士認為，「由於疫情封鎖，有些情況下從提供設備原型到性能評估需要幾個月的時間，也出現了放棄交付的情況」。

此前業界曾期待放開疫情管制後，中國需求將迎來反彈，不過近期美國對華出口管制加碼，業內人士擔憂貿易情況可能進一步惡化，因產線配套牽一發而動全身，美國設備引進困難，也會衝擊韓國設備配套需求，「現在中國一直在尋找大量韓國設備來替代美國或日本設備，但隨著出口法規的加強，情況發生了變化。需求將不可避免地減少」。

韓媒認為，盡管中芯國際、長江存儲等廠商曾宣佈加大投資力度，但由於難以引進設備，實際資本支出預計將大幅減少。

除了主要出口市場需求不振，韓半導體設備業還面臨內部需求下滑，國內半導體廠商也開始縮減設備投資，出路受阻，如果未來美國施壓韓國加入出口管制，情況可能會變得更糟。

韓國半導體產業協會副會長表示，「國內設備廠商主要為三星電子和SK海力士的中國工廠供貨，因此未來美國法規和這些廠商的行動將對它們產生很大影響」。