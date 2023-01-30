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美國半導體行業協會公開表態 反對過度管制半導體出口

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美國半導體行業協會認為美國政府應為在中國運營的四家跨國半導體晶圓廠頒發臨時通用許可證。這一行動將顯著減少不確定性並實現更有效的業務規劃。圖為示意圖。 圖／美聯社
美國半導體行業協會認為美國政府應為在中國運營的四家跨國半導體晶圓廠頒發臨時通用許可證。這一行動將顯著減少不確定性並實現更有效的業務規劃。圖為示意圖。 圖／美聯社

集微網消息，美國半導體行業協會（SIA）日前公開表態，對去年10月7日美商務部工業和安全局（BIS）出台的半導體出口管制新規進行了評價。

SIA表示，協會支持維護國家安全的出口管製政策，但這些措施不應過度損害對美國經濟、國家安全和技術領先地位至關重要的商業創新。美國半導體公司依賴於創新的良性循環，其中包括對研發和進入全球市場的大量投資。

SIA認為，出口管制想要確保符合「小院高牆」範式，最有效的是那些專門針對特定項目並在多邊基礎上採用的管制，並且在實施之前吸收了足夠的行業意見，雖然協會及其成員公司完全理解管制的必要性，但新規在範圍和細節上都是前所未有的，並為全球半導體生態系統帶來了新的挑戰。

協會因此建議：

BIS應在此行動和未來的規則中考慮監管復雜性、不確定性和負擔的不必要的有害影響，這可能導致外國公司設計出美國原產或品牌內容以「降低」其供應鏈的風險。

過度控制有損害美國工業基礎的風險，特別是在外國可獲得具有競爭力的技術、軟件、組件和設備的地方。

BIS應首先將重要的新行動作為擬議規則發佈，並征求相關技術諮詢委員會和行業的意見，從而恢復正常的規則製定秩序。這可以防止許多公司因受這些控制影響的復雜技術和供應鏈問題而遭受意外後果。

BIS應繼續盡一切可能通過與盟友國家達成協議來使這些規則成為多邊的。單邊出口管制將美國公司置於不平等的競爭環境中。它們還可以通過允許不受相同控制的國際競爭對手投資於研發工作並在競爭中勝過受影響的公司來威脅美國的技術領先地位。

BIS應為在中國運營的四家跨國半導體晶圓廠頒發臨時通用許可證。這一行動將顯著減少不確定性並實現更有效的業務規劃。

BIS應發佈從事涵蓋開發或生產的半導體製造設施的正面清單。建立這樣一份清單將減輕企業的合規負擔，並確保平等的市場準入。

美國 半導體

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