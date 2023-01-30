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蘋國在印度生產邁出關鍵一步 彭博社：供應商開始為AirPods生產零部件

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蘋果關鍵供應商之一已開始在印度為AirPods生產零部件，這標誌著蘋果推動擴大在該國生產邁出了重要一步。（路透）
蘋果關鍵供應商之一已開始在印度為AirPods生產零部件，這標誌著蘋果推動擴大在該國生產邁出了重要一步。（路透）

集微網消息，蘋果關鍵供應商之一已開始在印度為AirPods生產零部件，這標誌著蘋果推動擴大在該國生產邁出了重要一步。

據彭博社報導，知情人士透露，Jabil Inc.（捷普公司）的印度子公司已經開始將AirPods的塑料外殼運往中國和越南，這兩國是蘋果無線耳機的主要組裝地。

Counterpoint研究副總裁Neil Shah表示：製造外殼通常是全面生產AirPods的第一步。現在蘋果已經獲得了包括立訊精密在內的一些供應商的初步批準，他們顯然正在為最終產品建立供應鏈。

據悉，蘋果正在印度擴大生產，以減少對中國的依賴。迄今為止，蘋果在印度的產能僅限於iPhone，這使得AirPods成為第二款部分在印度生產的蘋果產品。日前印度一位官員稱，蘋果希望將印度的產量提高到其全球總產量的四分之一左右，因為這家美國科技巨頭正尋求主要製造中心多元化。

印度的優勢包括西方國家與中國大陸之間日益加劇的地緣政治緊張局勢，印度有望在未來三年內成為世界上增長最快的大型經濟體。但專家警告稱，對於擁有14億人口的印度來說，改善低迷的製造業的持久收益還有很長的路要走。

印度 立訊精密

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