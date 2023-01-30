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亞洲首富阿達尼身價大失血 一個月不到蒸發近279億美元

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
亞洲首富阿達尼的個人淨值今年來已蒸發近279億美元。 路透
亞洲首富阿達尼的個人淨值今年來已蒸發近279億美元。 路透

今年來除了美元以外，全球主要股市幾乎都全面上漲，但印度股市卻逆勢下跌，主要受亞洲首富阿達尼（Gautam Adani）名下的公司股價大跌拖累。阿達尼本身的身價一樣大失血。根據彭博億萬富豪指數的最新統計，阿達尼的淨值已跌破100億美元大關，開年至今蒸發近279億美元，光是這一天就崩掉208億美元。雖然無損其亞洲首富的地位，但在彭博富豪榜上至少前百大富豪中，沒人比他更慘。

「印度煤王」阿達尼的企業王國，30日在印度股市連續第三天下挫，主要是放空機構興登堡研究（Hindenburg Research）上周五提出一份近百頁的報告，質疑這家印度企業集團的商業行為，指控阿達尼集團「明目張膽操縱股價與會計詐欺」。

報告還指出，該集團因旗下主要上市公司「債台高築」而處於「財務險境」，且七家上市公司股價高估得離譜，比實際價值高出多達85%。

阿達尼集團立即駁斥上述指控，形容興登堡的報告「造假」、詐欺指控「無憑無據」，強調旗下九家公司有八家帳目由「六大」會計師事務所稽核，揚言採取法律行動。到了30日更發表厚達413頁的反駁文件，說興登堡不只是在攻擊他的公司，也是在攻擊印度，盼在旗下阿達尼企業（Adani Enterprises）推動的二次股票發行的申購日期截止前，能消弭潛在投資人的不安。

阿達尼企業的股價30日一度應聲反彈10%，隨後漲幅收斂，其他關係企業股價也出現類似波動。不過這三天市值總計蒸發近720億美元，也拖累印度大盤表現。SENSEX指數今年至今跌2.8%，是亞洲主要股市中唯一下跌的市場。

印度 上市公司 詐欺

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